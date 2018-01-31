” حماية المستهلك ” توضح عدة إجراءات لتوفير الكهرباء

حمود العنزي(صدى):

نصحت جمعية حماية المستهلك، المواطنين بعدة إجراءات لتوفير الكهرباء، ومنها: إطفاء اللمبات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية عند عدم الحاجة إليها.

كما تضمنت الإجراءات، إجراء الصيانة الدورية للأجهزة وفق تعليمات الشركة المصنعة، والحرص على قراءة بطاقة كفاءة الطاقة عند الشراء، فكلما زاد عدد النجوم كلما قل استهلاك الجهاز للطاقة.

ووضعت 6 خطوات بشان إضاءة اللمبات، وهي:

1-الحرص على استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة، كمصابيح الفلورسينت.

2-تنظيف المصابيح ومصادر الإضاءة الأخرى بصفة دورية.

3-تخفيف الإنارة أو إطفائها أثناء النهار ما أمكن ذلك.

4-إطفاء الإنارة في الغرف والممرات عند عدم الحاجة إليها.

5-استخدام مفتاح منظم الإضاءة ” الديمر ” الذي يساعد في تخفيض شدة الإضاءة.

6-مصابيح ” الفلورسينت ” تستخدم طاقة أقل بنبة 75% مقارنة بالمصابيح العادية.