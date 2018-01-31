خبير عسكري: النظام حاور نفسه في مؤتمر سوتشي والمعارضة تحصد الانكسار

موسكو(صدى):

علق الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة، اليوم الأربعاء، على مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، قائلًا ” ملخص مؤتمر سوتشي أن النظام حاور النظام ” .

وأكد ” حمادة ” أن المشاركون في مؤتمر سوتشي من المعارضة السورية سيحصدون الانكسار فقط ولا أتوقع نجاح أي من مخرجاته، حيث لم يتناول المؤتمر أجندات المعارضة كما غابت قرارات مجلس الأمن بتفاصيلها عن المناقشات.

وأوضح أن تشكيل حكومة وحدة وطنية بسوريا ليس له قيمة في ظل دولة أمنية يحكمها طائفيون، لافتًا إلى أن الشعب السوري كان ينتظر حكومة انتقالية أو انتقال سياسي يؤدي إلى إنهاء العصر القديم.