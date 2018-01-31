” الغذاء والدواء ” ترصد 3046 إنذارا وبلاغا عن منتجات غذائية خلال 2017

عادل الحربي (صدى):

رصد مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات في الهيئة العامة للغذاء والدواء 3046 إنذاراً وبلاغاً خلال العام 2017، منها 2674 إنذاراً تم رصدها من الهيئات والجهات الخارجية ذات العلاقة، و372 بلاغاً، وردت للمركز بشأن منتجات تم رفضها من المنافذ الحدودية بالمملكة أو بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن المخاطر المرتبطة بتلك الإنذارات والبلاغات كانت متفاوتة، لافتاً إلى أن المنتجات الملوثة بالميكروبات كانت الأعلى وبلغت 793 إنذاراً، تلتها السموم الفطرية 486 إنذاراً، ثم مسببات الحساسية 250 إنذاراً، ثم مضافات الأغذية والمنكهات 213 إنذاراً، ثم بقايا مبيدات 201 إنذار، ثم البطاقة التعريفية غير مطابقة للمواصفات 162 إنذاراً.

وأضاف السلطان أن البلاغات بحسب نوع المادة الغذائية، أظهرت أن المكسرات والبذور ومنتجاتها الأكثر عدداً، وبلغت 468 إنذاراً، تليها الفواكه والخضروات 433 إنذاراً، ثم الأسماك والمنتجات البحرية 419 إنذاراً، ثم الدواجن ومنتجاتها 257 إنذاراً، ثم الحبوب ومنتجات المخابز 212 إنذاراً، ثم اللحوم ومنتجاتها 207 إنذارات.

وفي ما يتعلق بالبلاغات الواردة للمركز من المنافذ الحدودية بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، أشار السلطان إلى أن المركز قام بتعميم 164 بلاغاً عبر البرنامج الإلكتروني لنظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء (GRASF) لدول مجلس التعاون الخليجي، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ويعمل مركز الإنذار السريع وإدارة الأزمات على ضمان مأمونية الأغذية وسلامتها للمستهلك من خلال رصد الإنذارات والبلاغات الغذائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتقييمها وتحديد مدى ارتباطها بالسوق السعودي. كما ينسق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان حماية صحة المستهلك من الأغذية غير المأمونة ومنع دخولها لأسواق المملكة ووقف تداولها وتحذير المستهلكين من الخطر المحتمل من استهلاكها وسرعة سحبها من الأسواق.

ويعد المركز استراتيجية وخطة تنفيذية لإدارة الأزمات لقطاع الغذاء وتنفيذها بالشكل المطلوب في حالة الطوارئ المرتبطة بسلامة الغذاء، وعلى المستوى الخليجي يدير المركز نظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-RASFF)، الذي يعتبر وسيلة سريعة لتبادل البلاغات والمعلومات المرتبطة بسلامة الغذاء والأعلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي حرصاً على سلامة المستهلك الخليجي من الأغذية غير المأمونة.

أما على المستوى الدولي، فإن المركز يمثل المملكة العربية السعودية في الشبكة الدولية للهيئات المعنية بسلامة الغذاء(INFOSAN) ونظام الإنذار السريع للاتحاد الأوروبي للأغذية والأعلاف (EU-RASFF)، وكذلك في الشبكة المؤقتة لنقاط الاتصال بنظام الإنذار العربي السريع للأغذية والأعلاف(ARSFF).