بالفيديو.. ميلانيا ترامب تتسبب في عاصفة بالكونجرس
أدى دخول السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، اليوم الأربعاء، إلى قاعة الكونجرس، إلى انطلاق عاصفة من التصفيق الحار؛ ترحيباً بها.
ودخلت ” ميلانيا ” إلى القاعة في كامل أناقتها، ولم تغب الابتسامة عن وجهها طوال مدة التصفيق التي استغرقت حوالة دقيقة كاملة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ألقى صباح اليوم، أول خطاب منذ تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2337 ] نشر منذ 2 ساعتين
فتره وتلحق أوباما وزوجته وتصبح ماضي-سبحان مغير الأحوال-