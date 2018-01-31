بالفيديو.. ميلانيا ترامب تتسبب في عاصفة بالكونجرس

واشنطن(صدى):

أدى دخول السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، اليوم الأربعاء، إلى قاعة الكونجرس، إلى انطلاق عاصفة من التصفيق الحار؛ ترحيباً بها.

ودخلت ” ميلانيا ” إلى القاعة في كامل أناقتها، ولم تغب الابتسامة عن وجهها طوال مدة التصفيق التي استغرقت حوالة دقيقة كاملة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ألقى صباح اليوم، أول خطاب منذ تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.