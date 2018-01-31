الذهب يصعد مع تراجع الدولار

عادل الحربي (صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، من أدنى مستوى في أسبوع كانت بلغته في الجلسة السابقة، حيث تراجع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية في الوقت الذي يترقب فيه التجار نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي استمر يومين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1343.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة لامس المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ 23 يناير كانون الثاني عند 1334.10 دولار للأوقية. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1339.80 دولار للأوقية.

وتتجه أسعار الذهب صوب الارتفاع للشهر الثالث على التوالي وزادت 3.1 بالمئة منذ بداية يناير كانون الثاني، وهو أفضل أداء شهري منذ أغسطس آب، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى ضعف الدولار.

ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، بينما يلمح إلى تشديد تدريجي للسياسة النقدية في وقت لاحق من العام مع استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي وبقاء معدل زيادة الوظائف قويا.