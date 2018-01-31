في ندوة بـ ” التعليم ” : مواقع التواصل يمكن استخدامها بالتعليم الإلكتروني

نايف السالم(صدى):

قال الدكتور عبدالكريم بن عيد الجهني، الأستاذ المشارك بقسم علوم وهندسة الحاسب الآلي بكلية ينبع الجامعية، إن التعليم الإلكتروني يوفر تعليمي يختلف عما يتم تقديمه داخل قاعة الدراسة التقليدية، حيث أنه يوفر منهج يقوم على استخدام التقنيات الحديثة.

جاء ذلك خلال ندوة تم عقدها أمس الثلاثاء، في وزارة التعليم بعنوان: ” تحسين جودة برامج التدريب عن بعد باستخدام نظام (ASMIL) ” ، وذلك في إطار فعاليات اللقاء الخامس لمنتدى إثراء للتطوير المهني في الموسم الثاني له.

وتحدث خلال الندوة أيضاً، عن كيفية رفع كفاءة وجودة برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، مشيراً إلى نظام (ASMILE) لقياس درجة تفاعل واندماج المعلمين مع العملية التعليمية.

كما أشار “الجهني” إلى أن التعليم الإلكتروني يمكن أن يكون في شكل برنامجاً تعليمياً (نشطاً) أو تفاعلياً على شبكة الإنترنت، كما أن أغلب التوقعات تشير إلى إمكانية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في عملية التعليم الإلكتروني، والاستفادة من المواد التعليمية المختلفة التي من السهل توفيرها عن طريق تلك المواقع.