بالفيديو.. أنغام تمازح صحفي بانتقاد لإليسا بطريقة غير مباشرة
أثارت الفنانة أنغام جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب انتشار مقطع فيديو وهي تمازح أحد المراسلين ، مٌشيرين ان مزحتها انتقاد غير مباشر لتصرف اليسا المٌسيء مع المراسلين .
وظهرت أنغام في الفيديو وهي تستعد لعمل لقاء تليفزيوني بعد نهاية إحدى حفلاتها ، وقالت مازحة للمراسل قبل بدأ اللقاء ” أٌقف كده ياعماد شويه ” فقال لها المراسل أي مكان بدأ ياه بقف بعد ياللي شوفناه في الحفلة لأنك تستاهلين .. فيما ظلت أنغام تضحك وتقول له ” بهزر بهزر ” .
يٌشار إلى أنه كانت تعرضت الفنانة إليسا لانتقادات حادة عقب تصرفها الغير لائق مع أحد المراسلين ، وهو ما جعل المتابعين عبر مواقع التواصل يرون مزحة أنغام تقليد لإليسا وانتقاد لتصرفها مع الصحفيين .
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