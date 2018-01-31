  • الأربعاء 31

    يناير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. أنغام تمازح صحفي بانتقاد لإليسا بطريقة غير مباشرة

بالفيديو.. أنغام تمازح صحفي بانتقاد لإليسا بطريقة غير مباشرة

بالفيديو.. أنغام تمازح صحفي بانتقاد لإليسا بطريقة غير مباشرة
أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة أنغام جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب انتشار مقطع فيديو وهي تمازح أحد المراسلين ، مٌشيرين ان مزحتها انتقاد غير مباشر لتصرف اليسا المٌسيء مع المراسلين .

وظهرت أنغام في الفيديو وهي تستعد لعمل لقاء تليفزيوني بعد نهاية إحدى حفلاتها ، وقالت مازحة للمراسل قبل بدأ اللقاء ” أٌقف كده ياعماد شويه ” فقال لها المراسل أي مكان بدأ ياه بقف بعد ياللي شوفناه في الحفلة لأنك تستاهلين .. فيما ظلت أنغام تضحك وتقول له ” بهزر بهزر ” .

يٌشار إلى أنه كانت تعرضت الفنانة إليسا لانتقادات حادة عقب تصرفها الغير لائق مع أحد المراسلين ، وهو ما جعل المتابعين عبر مواقع التواصل يرون مزحة أنغام تقليد لإليسا وانتقاد لتصرفها مع الصحفيين .


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *