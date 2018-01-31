المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُموّل الحكومة المصرية بـ 3 مليارات دولار

عادل الحربي(صدى):

وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاقية تمويل بـ 3 مليارات دولار من المؤسسة ،لتمويل استيراد سلع أساسية ، وذلك بمقر وزارة الاستثمار بمدينة القاهرة.

ومثّل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة رئيسها التنفيذي المهندس هاني سالم سنبل، فيما وقع عن الحكومة المصرية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

وتتضمن الاتفاقية جملة من البنود أهمها إيجاد السبل والوسائل اللاّزمة لضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة والمؤسسة وتنفيذاً للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال تمويل التجارة، واستيراد سلع أساسية كالبترول ومنتجات البترول والغاز والقمح والمواد الغذائية وسلع أخرى لصالح جمهورية مصر العربية.

وأفاد أن الاتفاقية تواكب أهداف ومنطلقات المؤسسة التي أنشئت من أجلها لتعزيز وترويج التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ ورغبةً من المؤسسة في الإسهام الفعّال في التنمية في مصر وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك.