تيريزا ماي ترد على المطالبات باستقالتها: لست انهزامية

لندن(صدى):

ردَّت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على الانتقادات الموجهة لها والدعوات التي طالبتها بالاستقالة، قائلة: ” أن لست انهزامية وهناك مهمة طويلة الأجل ينبغي إنجازها “.

وأشارت ” ماي ” في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه المهمة خاصة بالوصول إلى أفضل نتيجة لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيس وزراء بريطانيا، إن الاتفاق يتعلق بضمانات استعادة السيطرة على أموال المملكة وقوانينها وحدودها، إضافة إلى الأجندة الداخلية، وتوقيعات فاقات تجارية بالعالم.