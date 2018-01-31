جراحة نوعية ناجحة لطفل عمره 7 أيام بمستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر في إجراء عملية لطفل عمره 7 أيام تعرض لمضاعفات ومشاكل صحية بعد الولادة الطبيعية وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين أنه يعاني من فتق حجاب حاجز حيث تم إصلاحه جراحياً في عملية استغرقت ساعتين تحت التخدير العام وقد تكللت العملية بالنجاح وهو في وضع صحي مستقر ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن الحدود الشمالية تقدم خدماتها الصحية للمواطنين من خلال 11 مستشفى بسعة سريرية تقدر بـ 1410 سرير، كما يبلغ عدد المراكز الصحية بالمنطقة 48 مركزاً صحياً.