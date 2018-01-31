بعد تحسن حالته المادية وتزويج أبنائه.. متقاعد يتنازل عن الضمان الاجتماعي

حامد العمري (صدى):

ضرب مواطن بمكة أروع صور الأمانة، حيث تنازل عن مستحقاته التي كان يتقاضاها من الضمان الاجتماعي، وذلك بعدما تحسنت حالته المادية واستطاع بناء منزل وزوّج أبناءه.

وقال المواطن أحمد محيا الحارثي، إنه كان يعول أسرة كبيرة وظل يتقاضى مستحقات من الضمان الاجتماعي لمدة 12 عاماً، ولكن بعد أن بنى منزلاً وزوج أبناءه وتحسنت أحواله المادية، قرر الاكتفاء براتبه التقاعدي.

وتقدم لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، وطالبهم بإلغاء مستحقاته الشهرية لفسح المجال لشخص آخر يستحق المبلغ.

من جانبها، أشادت الوزارة ببادرة المواطن الحارثي، وكرمه وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، والمشرف العام على فرع الوزارة بمكة الدكتور محمد القحطاني، خلال جولتهما أمس على أقسام مكتب الضمان الاجتماعي بالعاصمة المقدسة.