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واتساب أول تطبيق يدعم نظام أبل للسيارات ” كار بلاي “

واتساب أول تطبيق يدعم نظام أبل للسيارات ” كار بلاي “
أماني الغامدي(صدى):

أظهر تقرير جديد صدر من موقع ” iculture ” ، أن تطبيق واتساب للدردشة الفورية، يعتبر أول تطبيق يدعم نظام أبل للسيارات ” كار بلاي ” .

وأضاف الموقع أنه عند الإصدار الجديد من تطبيق واتساب، سيظهر لدى المستخدم عند ربط هاتفه ” آي فون ” بمنصة أبل كار، أن تطبيق واتس آب يعمل ضمن تطبيقات الرسائل الأخرى مع كار بلاي.

ويستطيع المستخدم بعد أن يقوم بعمل التحديث لتطبيق واتساب من مشاهدة الرسائل غير المقروءة عبر أيقونة التطبيق، أو الاستماع إليها عبر المساعد الشخصي ” سيري ” ، والرد عليها بإملاء سيري الرسالة المطلوبة.

 


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