أمانة عسير تغلق 17 منشأة تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية والصحية

أبها(صدى):

أغلقت أمانة منطقة عسير 17 منشأة تجارية في أبها خلال الـ 3 الأيام الماضية، لعدم تطبيقها الاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضح مدير إدارة الرخص والرقابة الشاملة بأمانة عسير المهندس عبدالعزيز الرمثي أن إدارتي الرخص والرقابة الشاملة والرقابة الصحية بالأمانة نفذتا أكثر من 150 جولة رقابية، تم بناء عليها توجيه إنذارات للمنشآت التجارية المخالفة وإغلاق 17محلاً تجارياً بمواقع متفرقة في مدينة أبها.

من جهته أشار مدير إدارة الرقابة الصحية بالأمانة المهندس أحمد أبو عابد إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى تدني مستوى نظافة بعض المواقع، وسوء نظافة المعدات المستخدمة، إلى جانب عدم ارتداء الزي الرسمي، وسوء النقل والتخزين.

وأكد أبو عابد إلى أن الأمانة مستمرة في جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.