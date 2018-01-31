ترامب يصف قيادة كوريا الشمالية بـ ” المنحرفة “

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول خطاب له أمام الكونجرس، إن سعي بيونج يانج لامتلاك صواريخ نووية قد ” يهدد قريبا جدا وطننا ” ، متعهدًا بحملة متواصلة من الضغط القوي لمنع حدوث ذلك.

وأضاف ترامب، ” سعي كوريا الشمالية المتهور وراء الصواريخ النووية يمكن أن يهدد وطننا قريبا جدا… نحن نشن حملة من أقصى الضغوط لمنع حدوث ذلك” .

وتابع قائلًا: ” لا نحتاج سوى إلى النظر إلى الشخصية المنحرفة للنظام الكوري الشمالي، لنفهم طبيعة الخطر النووي الذي يمكن أن يشكله على أميركا وحلفائنا. ”

وسلط ترمب الضوء على التوترات المستمرة رغم محادثات في الآونة الأخيرة بين الكوريتين أفضت إلى موافقة بيونج يانج على المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر القادم.