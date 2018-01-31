” مقطع فيديو ” يرصد عبث شبان بالسيارات وسط هلع بين الأهالي

علي القحطاني(صدى):

وثقت أحد مقاطع الفيديو، الذي التقطه مواطن بكاميرا هاتفه، عبث شبان بالسيارات وسط الأحياء السكنية، مُعرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

كما ظهر في المقطع، سيارتين تسحب إحداهما الأخرى من الخلف بقوة، مسببين ضجيجًا وحالة من الهلع بين الأهالي، ولم يتمكن أحد من التعرف على المكان أو التوقيت الذي تم فيه تصوير هذا المقطع.