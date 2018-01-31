” مقطع فيديو ” يرصد عبث شبان بالسيارات وسط هلع بين الأهالي
وثقت أحد مقاطع الفيديو، الذي التقطه مواطن بكاميرا هاتفه، عبث شبان بالسيارات وسط الأحياء السكنية، مُعرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
كما ظهر في المقطع، سيارتين تسحب إحداهما الأخرى من الخلف بقوة، مسببين ضجيجًا وحالة من الهلع بين الأهالي، ولم يتمكن أحد من التعرف على المكان أو التوقيت الذي تم فيه تصوير هذا المقطع.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3591 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا لأنكم روح ماما يا دلوعة إ نت وإياهـ
اولاد نعمة وترف وراحة ومكيفات
دلع وهياط فاضي لو كنتم انتم دافعين فيها قروش
من تعبكم وكدكم عرق حبينكم
ما كان طلع لنا بعض اشباهـ الرجال من امثالكم