ارتفاع في نسب التعافي من السرطان عالميا

متابعات(صدى):

أوضحت نتائج دراسة حديثة، أن احتمالات التعافي من مرض السرطان تتحسن بشكل كبير، فنسب التعافي عند الأطفال تصل إلى 80% في بعض الدول.

وأجريت الدراسة على ثلثا سكان العالم، بين عامي 2010 و2014 م، مبينة أن هناك تقدماً كبيراً في حالات التعافي، وكذلك فجوات واسعة خاصة لدى الأطفال.

وأظهرت النتائج، أن الأطفال الذين شخصت حالاتهم بأنها إصابة بالسرطان حتى عام 2014 بلغت نسبة تعافيهم نحو 80% في السويد والدنمرك، وكانت 40% في المكسك والبرازيل.

وأرجع الباحثون هذا التفاوت إلى مدى توفر خدمات التشخيص والعلاج وجودة هذه الخدمات.