نورة شنار: بدأ أحرار قطر في إدراك خسة نظامهم وميوله الإجرامية

نايف السالم(صدى):

أشارت الكاتبة نورة شنار، اليوم الأربعاء، إلى أن الأحرار القطريين بدأوا يدركون توجهات نظامهم الخسيس، وميولهم الإجرامية.

وقالت ” شنار ” عبر حسابهاالرسمي على ” تويتر ” : ” بعد اكتشاف الشعب السعودي للأساليب القذرة التي كان يمارسها نظام الحمدين وتميم الخبيث وطرق ترويجها عبر وسائل الاتصال وقناة الصرف الصحى والتعاون مع الارهابيين ضد المملكة بدأ الاحرار القطريين يدركون خسة نظامهم وجهله وميوله الاجرامية ” .

يجدر الإشارة إلى أن الدول العربية وعلى راسهم المملكة ومصر والإمارات والبحرين، قاطعت قطر؛ على خلفية دعم النظام للإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة بالتدخل في شؤون الدول العربية وإثارة الفوضى وتقليب الرأي العام على الأنظمة العربية .