” البنك السعودي ” يدشن أجهزة الصرف التفاعلية

حمود العنزي (صدى):

دشن البنك السعودي للاستثمار، أجهزة الصرف التفاعلية في فرع ” الغدير ” بالرياض، والفرع الرئيسي بجدة، وفرع قرطبة بالدمام، وتُتيح أجهزة الصرف التفاعلية للعميل، التواصل مباشرة مع الصرافين، عبر مكالمات فيديو مسجلة مدمجة في الجهاز؛ لتنفيذ العديد من العمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة فروع البنك.

وأوضح البنك اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن أجهزة الصرف التفاعلية، ستكون متاحة خلال ساعات العمل الرسمية، ويقوم بتشغيلها عن بعد موظفون متواجدون في مركز الخدمة الهاتفية بمدينة ” الرياض ” .

وأشار البنك إلى الخدمات التي يمكن أن توفرها، أجهزة الصرف التفاعلية، كإيداع أو سحب نقدي لعملاء البنك، والتحويل بين حسابات البنك، كذلك إتاحة خدمات السداد والمساعدة الفورية.

ولمعرفة الفروع التي تتوفر فيها أجهزة الصرف التفاعلية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:هنا