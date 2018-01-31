” آبل ” تؤجل طرح النسخة الجديدة من ” IOS ” للعام القادم

نورة الشهري (صدى):

أعلنت شركة ” آبل ” عن تأجيل طرح نسخة جديدة من برنامج ” IOS ” حتى 2019، حيث أكد ” كريج فيدريجي ” ، رئيس البرمجيات بالشركة، أن الشركة بحاجة للتركيز على الأداء والجودة من قبِل موظفيها.

حيث قررت الشركة الإعلان عن ” ios 12 ” خلال إحدى فعاليات مؤتمر المطورين العالمي القادم، والذي تنظمه الشركة عادة في يونيو من كل عام.

يذكر أنه قد تعرضت أحدث نسخة من نظام تشغيل ” آيفون ” و ” آيباد ” المعروفة بـ ” آي أو إس 11 ” للانتقاد، وذلك لاكتشاف وجود نقاط ضعف ومواطن خلل عدة بها، والتي حاولت ” آبل ” إصلاحها خلال العام الماضي.