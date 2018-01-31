بالصور.. ” أمانة الشمالية ” تواصل إزالة السيارات والهياكل التالفة

نايف السالم(صدى):

تفاعلت أمانة الحدود الشمالية، مع عدد من بلاغات المواطنين عبر طرق التواصل المختلفة، وواصلت إزالة السيارات والهياكل التالفة من شوارع المدينة.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أمانة الحدود الشمالية تتفاعل مع بلاغات المواطنين عبر خدمة 940 أو عبر حسابها في تويتر وتواصل إزالة السيارات الهياكل أو التالفة من شوارع المدينة وفقاً لروية المملكة 2030 المنبثق منها مبادرة معالجة التشوه البصري وهدفها تحسين المشهد الحضري “.