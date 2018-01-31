مركز 937 بوزارة الصحة يتلقى 36 ألف اتصالا خلال الأسبوع الماضي

علي القحطاني (صدى):

تلقى مركز (937) بوزارة الصحة خلال الأسبوع الماضي (4447) بلاغاً، فيما تعامل مع (254) طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

وقدم المركز (16068) استشارة طبية من إجمالي (36195) مكالمة واردة ، وبلغ عدد الاستفسارات (14205) استفساراتً، فيما سجل المركز (1221) طلباً للإقلاع عن التدخين .

ويُقدم مركز (937) مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به (الصحة)، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة؛ ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.