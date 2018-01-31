سؤال في امتحان بـ ” الصين ” يثير تساؤلات الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، سؤال غريب وُرد في امتحان للرياضيات في الصين حيرة التلاميذ، فقد واجه التلاميذ بمدرسة ابتدائي في إقليم ” شونتشينغ ” الصيني، بسؤال في الرياضيات أثار حيرة الطلاب.

وجاء السؤال كالتالي: ” إذا كانت سفينة تحمل على ظهرها 26 رأساً من الغنم و10 من الماعز، كم يبلغ عمر ربان السفينة؟ ” ، وكانت الإجابات بين الطلاب متباينة، حيث أجاب أحدهم بـ ” الربان لا بد أن يبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل؛ لأنه يتوجب أن يكون بالغاً من أجل قيادة السفينة ” .

فيما لم يتمكن أحد التلاميذ من حل السؤال، قائلًا: ” لا أعرف كم يبلغ عمر الربان. ليس بإمكاني حل هذا السؤال ” ، أما على صعيد آخر فقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” هذا السؤال لا يمتّ للواقع بصلة ” .

وأكدت إدارة التعليم في إقليم ” شونتشينغ ” في بيان نشرته، أن الغرض من الامتحان كان استبيان الوعي النقدي وقدرة التلاميذ على التفكير بشكل مستقل، مؤكدة أن السؤال لم يصغ بطريق الخطأ.

يُذكر أن هذا السؤال جاء ضمن امتحان للصف الخامس الابتدائي، أداه تلاميذ لا تتجاوز أعمارهم 11 سنة، ولم يتضح إذا ما كان هذا السؤال اختياريًا أم اجباريًا.