الكويت والبحرين يوضحان حقيقة منع مغادرة السيارات السعودية قبل سداد المخالفات

خالد الظفيري(صدى):

نفى مسؤولون كويتيون وبحرينيون، الأبناء المتداولة حول منع السيارات السعودية من مغادرة الكويت والبحرين قبل سداد المخالفات المسجلة عليها.

وأكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية اللواء منصور محمود، أن قرار منع المغادرة لا يشمل السعوديين في الكويت، بل ينطبق على مخالفي نظامي العمل والإقامة وليس مخالفي أنظمة المرور.

ومن جانبه أشار مسؤول أمني بحريني إلى أن قرار منع دخول أو خروج مرتكبي المخالفات المرورية من البلاد لن يطبق في الوقت الحالي ولكنه سيكون نظام جديد في المستقبل.