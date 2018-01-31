بالفيديو.. الإعلامي عماد أديب يضع شقيقه في موقف محرج على الهواء

القاهرة(صدى):

وضع الإعلامي عماد الدين أديب شقيقه المذيع عمر أديب في موقف محرج على الهواء مباشرة خلال استضافة الأخير له في برنامجه التلفزيوني ” كل يوم ” .

جاء ذلك خلال تعليق الإعلامي عمرو أديب على كلام شقيقه على بعض مواد الدستور التي تكفل حرية التعبير، قائلاً: “ يا عماد الدستور حاجة، والواقع حاجة تانية ” ، ليقاطعه شقيقه ويرد عليه أنا ضيفك الاستاذ عماد وليس عماد كما تقول.