بالفيديو.. الإعلامي عماد أديب يضع شقيقه في موقف محرج على الهواء
وضع الإعلامي عماد الدين أديب شقيقه المذيع عمر أديب في موقف محرج على الهواء مباشرة خلال استضافة الأخير له في برنامجه التلفزيوني ” كل يوم ” .
جاء ذلك خلال تعليق الإعلامي عمرو أديب على كلام شقيقه على بعض مواد الدستور التي تكفل حرية التعبير، قائلاً: “ يا عماد الدستور حاجة، والواقع حاجة تانية ” ، ليقاطعه شقيقه ويرد عليه أنا ضيفك الاستاذ عماد وليس عماد كما تقول.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2742 ] نشر منذ 30 دقيقة
حلو المقطع بين الشقيقين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 7 دقائق
سبحان الله
شبه عجيب بينهم جداً جداً