بالفيديو.. الحوت ” ويكي ” يتحدث كالبشر

متابعات(صدى):

قام باحثون بإجراء تسجيل صوت لحوت يدعى ” ويكي ” يبلغ من العمر 14 عامًا، وهو يُردد اسم مُدربته ” إيمي ” ، وكذلك العد من ” 1 حتى 3 ” ، وترديد كلمات مثل ” هاللو، باي باي ” .

ويعتبر ” ويكي ” أول حوت في العالم، يردد كلمات بشرية، وبهذه التجربة ثبت امتلاك الحيتان نفس القدرة الصوتية للبشر، خاصة وأنها تستخدم الحنجرة في الكلام.

وأشار العلماء إلى وجود ثقافات ولكنات مختلفة لدى الحيتان، اكتسبتها من تقليد الحيتان الكبيرة، مثلما يتعلم الأطفال الحديث عن طريق تقليد من هم أكبر منهم.