بالفيديو.. عامل يضع مذيعة في موقف محرج على الهواء

كانبرا(صدى):

تعرضت مذيعة استرالية تٌدعى ” ناتاليا كوبر” لموقف محرج أثناء تقديم فقرة عن عطلة نهاية الاسبوع وكيفية قضاءها ، حيث سألت عاملا عن كيفية قضاء عطلته وأجابها أنه سيستمتع بجرعة من الحشيش.

ظهرت المراسلة في مقطع فيديو متداول وهي تسلم ركاب في محطة قطار سيدني 50 دولارا عندما سألت رجلا عما سيفعله في نهاية الأسبوع، وجاء الرد صادما، حيث كان صريحا وأخبرها أنه سيدخن الماريجوانا.

ويمكن رؤية المراسلة تبتعد بسرعة عنه في حالة صدمة، لكن اللقطات أثارت سخرية مستخدمي تويتر.