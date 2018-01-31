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  3. بالفيديو.. فتاة بدينة تلتقط باقة العروس وتتغلب على الأخريات برشاقتها

بالفيديو.. فتاة بدينة تلتقط باقة العروس وتتغلب على الأخريات برشاقتها

بالفيديو.. فتاة بدينة تلتقط باقة العروس وتتغلب على الأخريات برشاقتها
متابعات(صدى):

تغلبت فتاة بدينة على الفتيات الأخريات في حفل زفاف صديقتهن ، وتمكنت من إلتقاط باقة زهور العروس عندما ألقت بها .

وأظهر مقطع فيديو متداول عروس وهي تقف موجه ظهرها للحضور من الفتيات اللاتي يصطفن خلفها لألتقاط باقة الزهور الخاصة بها .

وعقب القاءها تمكنت فتاة بدينة من القفز والتقاط الباقة وسط ذهول الفتيات الأخريات اللاتي كن يأملن الامساك بها .

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2742 ] نشر منذ 33 دقيقة

هههههه مبروك لها

[ عدد التعليقات: 1111 ] نشر منذ 28 دقيقة

ههههههههه ياحليلها الدبدوبه

[ عدد التعليقات: 1111 ] نشر منذ 27 دقيقة

ماشاء الله مامداها تقفز وهي ماخذتها 😰

[ عدد التعليقات: 2331 ] نشر منذ 26 دقيقة

مبروك وعقبال انت ماترمين الباقه للبنات اللي خلفك

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