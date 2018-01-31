بالفيديو.. فتاة بدينة تلتقط باقة العروس وتتغلب على الأخريات برشاقتها
تغلبت فتاة بدينة على الفتيات الأخريات في حفل زفاف صديقتهن ، وتمكنت من إلتقاط باقة زهور العروس عندما ألقت بها .
وأظهر مقطع فيديو متداول عروس وهي تقف موجه ظهرها للحضور من الفتيات اللاتي يصطفن خلفها لألتقاط باقة الزهور الخاصة بها .
وعقب القاءها تمكنت فتاة بدينة من القفز والتقاط الباقة وسط ذهول الفتيات الأخريات اللاتي كن يأملن الامساك بها .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2742 ] نشر منذ 33 دقيقة
هههههه مبروك لها
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1111 ] نشر منذ 28 دقيقة
ههههههههه ياحليلها الدبدوبه
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1111 ] نشر منذ 27 دقيقة
ماشاء الله مامداها تقفز وهي ماخذتها 😰
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2331 ] نشر منذ 26 دقيقة
مبروك وعقبال انت ماترمين الباقه للبنات اللي خلفك