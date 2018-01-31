بالفيديو.. فتاة بدينة تلتقط باقة العروس وتتغلب على الأخريات برشاقتها

متابعات(صدى):

تغلبت فتاة بدينة على الفتيات الأخريات في حفل زفاف صديقتهن ، وتمكنت من إلتقاط باقة زهور العروس عندما ألقت بها .

وأظهر مقطع فيديو متداول عروس وهي تقف موجه ظهرها للحضور من الفتيات اللاتي يصطفن خلفها لألتقاط باقة الزهور الخاصة بها .

وعقب القاءها تمكنت فتاة بدينة من القفز والتقاط الباقة وسط ذهول الفتيات الأخريات اللاتي كن يأملن الامساك بها .