” 7 مليارات ريال ” حجم الإنفاق المتوقع على الأمن السيبراني 2020م

عادل الحربي(صدى):

أعلن فهد الجطيلي، نائب الرئيس للأمن السيبراني بشركة ” STC حلول ” ، عن حجم الإنفاق المتوقع على الأمن السيبراني في المملكة بحلول عام 2020م، والذي تم تقديره بنحو 7 مليارات ريال.

جاء ذلك خلال حديثه الصحفي خلال جلسة نقاش عن الأمن السيبراني في الــIOT، خلال فاعليات ” المؤتمر والمعرض السعودي الدولي الأول لإنترنت الأشياء ” ، والذي أقيم في مركز المعارض الدولية بالرياض، حيث أشار ” الجطيلي ” إلى أنه سيتم تخصيص 20 % من حجم الإنفاق لأمن خدمات إنترنت الأشياء.

كما ذكر أن هناك نمواً متوقعاً لإنترنت الأشياء في السعودية، حيث سيرتفع عدد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء إلى 150 مليون جهاز، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الهواتف الذكية المتصلة بإنترنت الأشياء إلى 50 مليون هاتف.

يذكر أن المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، كان قد زار جناح الاتصالات السعودية في معرض إنترنت الأشياء، وقام بالإطلاع على ما يقدمه جناح الشركة للزوار عن الخدمات والحلول المبتكرة للشركة عن ” إنترنت الأشياء ” .