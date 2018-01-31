بعد احتساب ركلة جزاء للأهلي.. مدافع الشباب: الحكم أخطأ واعتذر لي
أشار محمد سالم لاعب نادي الشباب، إلى أن الحكم الذي أدار مباراة فريقه أمام ، أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 19 من دوري المحترفين، اعتذ له.
وقال ” سالم” إن الحكم اعتذر له عن ضربة الجزاء التي تم احتسابها للأهلي، حيث قال الحكم له إن هناك احتمال 50% أن مدافع الشباب لم يحتك بلاعب الأهلي.
وأضاف أن الحكم يرى أنه أخطأ في احتساب ركلة الجزاء، في المباراة التي انتهت بفوز الاهلي 3/2.
kkk[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 9 دقائق
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