بعد احتساب ركلة جزاء للأهلي.. مدافع الشباب: الحكم أخطأ واعتذر لي

ماجد محمد(صدى):

أشار محمد سالم لاعب نادي الشباب، إلى أن الحكم الذي أدار مباراة فريقه أمام ، أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 19 من دوري المحترفين، اعتذ له.

وقال ” سالم” إن الحكم اعتذر له عن ضربة الجزاء التي تم احتسابها للأهلي، حيث قال الحكم له إن هناك احتمال 50% أن مدافع الشباب لم يحتك بلاعب الأهلي.

وأضاف أن الحكم يرى أنه أخطأ في احتساب ركلة الجزاء، في المباراة التي انتهت بفوز الاهلي 3/2.