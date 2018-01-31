دراسة: النساء أكثر تأثرا بـ ” الروماتيزم ” بعد سن ” الخمسين “

واشنطن(صدى):

أظهرت دراسة بجامعة ” نبراسكا ” الأمريكية، أنه كلما تقدمت السيدات في العمر، كلما تفاقمت أعراض مرض التهاب المفاصل الروماتويدي ” الروماتيزم ” لديهن، وذلك نتيجة انخفاض كبير في الوظيفة البدنية والحركية للنساء بسبب المرض.

ووجد الباحثون أن المرض يصيب النساء بانخفاض كبير في الوظائف البدنية، ويجعل حركتهن أبطأ بعد تخطيهن ” سن اليأس ” ، حيث راقب الباحثون 8189 من السيدات المصابات بالمرض، وذلك في محاولة لرصد تأثير المرض على السيدات بعد انقطاع الطمث الذي يبدأ بعد تجاوزهن سن 50 عاماً.

يذكر أنه كثير من الأبحاث أثبتت أن النساء تعاني من الروماتيزم بمعدل ثلاثة أضعاف أكبر من الرجال، وكان قد نشرت نتائج الدراسة في العدد الأخير من دورية ” Rheumatology ” العلمية.