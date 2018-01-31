3 مزايا تدفعك لتثبيت تطبيق ” جوجل للترجمة “

أماني الغامدي(صدى):

يستعين الكثير منا وقت الحاجة بترجمة ” جوجل ” أثناء الحاجة لفهم معني النص أو محتوياته، ولكن ليس الكثير منا لديه هذا البرنامج مثبت على هاتفه، على الرغم من مزاياه العديدة التي يمكن أن نستفيد منها أثناء السفر، وفي هذا السياق، يقدم ” صدى ” المزايا التي يمكن أن تُفيدك من تثبيت هذا البرنامج.

يساعد هذا التطبيق المستخدمين، في ترجمة نص في وضع عدم اتصال الهواتف بالانترنت، كما يتيح إمكانية التقاط صورة للنص الذي لا تستطيع ترجمته، ثم سيقوم بترجمته إلى اللغة الذي تريدها.

كما يتيح هذا التطبيق لمستخدميه، حفظ الترجمات السابقة، والوصول إليها في وقت الحاجة، وتمييز بعض الترجمات بوضع علامة تمييز بجانيها.