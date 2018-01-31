محاكمة يميني متطرف بتهمة تفجير مسجد في ألمانيا

دريسدن (صدى):

تبدأ أمام محكمة مدينة دريسدن الألمانية اليوم، وقائع محاكمة يميني متطرف بتهمة شن هجوم بعبوات ناسفة على مسجد ومركز للمؤتمرات تابع له نهاية سبتمبر عام 2016، في المدينة الواقعة بولاية سكسونيا شرق ألمانيا.

ويوجه الادعاء العام الألماني للرجل، الذي كان يلقي خطبًا خلال فعاليات لحركة ” بيجيدا ” الألمانية المعادية للإسلام، تهمة الشروع في القتل في أربع حالات. وبحسب بيانات الادعاء العام، قام المتهم بدافع معاداة الأجانب، بوضع ثلاث قنابل صنعها بنفسه وحاويات مواد حارقة أمام مسجد (فاتح جامي) بدريسدن، وقام بإشعال فتيلاتها بواسطة جهاز مؤقِت. ووفقًا للبيانات، فإن المتهم كان على علم بأن أسرة إمام المسجد المكونة من أربعة أفراد تقطن في نفس المبنى الموجود به المسجد. ولم يسفر الهجوم عن شيء كما كان مخططًا. كما لم تتجاوز عواقب الانفجار الذي نفذه المتهم في مركز المؤتمرات التابع للمسجد الخسائر المادية. ومن المقرر أن تعقد المحكمة 13 جلسة للنظر في القضية حتى مطلع أبريل المقبل، وفقًا لوكالة الأنباء ” د ب أ ” الألمانية.