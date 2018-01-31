عسكري يسيء للحرس الوطني ويتوعد زملائه في مقاطع فيديو.. ومصدر يوضح
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعسكري يرتدي الزي الخاص بقوات الحرس الوطني، يقوم خلالها ببث رسائل غير لائقة بطريقة طريفة عبر حسابه بـ ” سناب شات ” .
وتظهر المقاطع المتداولة العسكري الذي زعم أنه ينتمي إلى الكتيبة الثالثة والتسعون وهو يضحك بطريقة غير طبيعية، كما أنه يتوعد في إحدى المقاطع بعد عودته من إجازته حسب زعمه الضباط المسؤولين بالانتقام في حال عدم تعاونهم معه ومنحه إجازات.
وحول المقاطع علمت صحيفة ” صدى ” من مصادرها الخاصة أن هذا العسكري الذي ظهر في المقاطع المتداولة لا يمثل الحرس الوطني، وانه مفصول من خدمته منذ فترة، ورجحت المصادر مقاضاته على المقاطع التي قام بنشرها وما بدر منه من إساءة للوزارة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2742 ] نشر منذ 40 دقيقة
مفصول اذن يجب معاقبتة
ahmed[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 35 دقيقة
انا اقول المثطع مفبرك لان الشعب السعودي وافؤاد الشعب السعودي لنتماءللمليك والوطن وخدمة الدين لايوجد فينا منهم بهاذي الصفات يخساء الخاسؤن .
نحاً فداء لدين والملك والوطن ان شاء الله الى قيام الساعة .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 33 دقيقة
اتوقع هذا المقطع مفبرك
وان هذا الشخص ليس من منسوبي قطاع
الحرس الوطني
رجال الحرس الوطني اكبر من كذا تصرفات صبيانية
وغداُ إن شاء الله لناظريه لقريب
وتثبتك لكم الأيام صحت تحليلي
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2331 ] نشر منذ 33 دقيقة
نعم يأم محمد يجب معاقبته واصلا لايحق له لبس البدله بعد فصله=
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2096 ] نشر منذ 30 دقيقة
بعض الناس سار عندها خلل في عقولها😨😨
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6501 ] نشر منذ 25 دقيقة
خلو كلامه هالحين ينفعه ان شاء الله يتحاسب على كلامه