عسكري يسيء للحرس الوطني ويتوعد زملائه في مقاطع فيديو.. ومصدر يوضح

سعيد العجل(صدى):

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعسكري يرتدي الزي الخاص بقوات الحرس الوطني، يقوم خلالها ببث رسائل غير لائقة بطريقة طريفة عبر حسابه بـ ” سناب شات ” .

وتظهر المقاطع المتداولة العسكري الذي زعم أنه ينتمي إلى الكتيبة الثالثة والتسعون وهو يضحك بطريقة غير طبيعية، كما أنه يتوعد في إحدى المقاطع بعد عودته من إجازته حسب زعمه الضباط المسؤولين بالانتقام في حال عدم تعاونهم معه ومنحه إجازات.

وحول المقاطع علمت صحيفة ” صدى ” من مصادرها الخاصة أن هذا العسكري الذي ظهر في المقاطع المتداولة لا يمثل الحرس الوطني، وانه مفصول من خدمته منذ فترة، ورجحت المصادر مقاضاته على المقاطع التي قام بنشرها وما بدر منه من إساءة للوزارة.