أمجد طه: قطر لم تقم بعمل واحد من أجل خليجنا
أكد الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، أن قطر لا يوجد لها دور إيجابي واحد في الخليج العربي، بل هي منبع الفساد والخراب والإرهاب الآتي على الخليج.
وقال ” طه ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كبرت ولسه ما شفت نظام قطر يقوم بعمل واحد من أجل خليحنا واحد وليس ضد خليجنا واحد “.
وأضاف ” كبرت ولسه الإخوان يكرهون بلادهم ومواطنين للإيجار و إيران وتركيا يحتلون أراضي عربية، كبرت ولسه بعضهم موب راضي يفهم أي مشروع لا يضع السعودية على رأس الهرم فاشل فاشل فاشل ” .
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