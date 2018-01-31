أمجد طه: قطر لم تقم بعمل واحد من أجل خليجنا

طلال الضوي(صدى):

أكد الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، أن قطر لا يوجد لها دور إيجابي واحد في الخليج العربي، بل هي منبع الفساد والخراب والإرهاب الآتي على الخليج.

وقال ” طه ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كبرت ولسه ما شفت نظام قطر يقوم بعمل واحد من أجل خليحنا واحد وليس ضد خليجنا واحد “.

وأضاف ” كبرت ولسه الإخوان يكرهون بلادهم ومواطنين للإيجار و إيران وتركيا يحتلون أراضي عربية، كبرت ولسه بعضهم موب راضي يفهم أي مشروع لا يضع السعودية على رأس الهرم فاشل فاشل فاشل ” .