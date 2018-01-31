سلمان الدوسري: انتظار النظام القطري لتدخل غربي يطيل أمد أزمتها

طلال الضوي(صدى):

أوضح الكاتب سلمان الدوسري،اليوم الاربعاء،أنه استعانة النظام القطري بالولايات المتحدة الأمريكية وأي جهات غربية؛ لحل مشكلاتها بعيدًا عن دول المقاطعة لن ينفعها بشيء .

وقال ” الدوسري” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الدول المقاطعة لم تعول على الولايات المتحدة عندما اتخذت قرارها… الأزمة بين الدول الأربع وقطر وستبقى كذلك… أما انتظار تدخل غربي فهو يطيل أمد الأزمة فقط “.

وجاء ذلك تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسيون حول النزاع الخليجي، حيث قال: ” من المهم أن تقلل كل الأطراف حدة الخطاب المستخدم وأن تعمل نحو حل. مجلس تعاون خليجي قوي يعزز فعاليتنا على جبهات عديدة وخاصة في مكافحة الإرهاب وهزيمة داعش ومواجهة انتشار نفوذ إيران الخبيث “.

وكان عدد من الدول العربية على رأسها المملكة والإمارات والبحرين، وجمهورية مصر العربية، أعلنت مقاطعتها لقطر في شهر يونيو من العام الماضي؛ نظرًا لدعمها للإرهاب، وزعزعة استقرار المنطقة.