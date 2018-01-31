جراحة استكشافية آمنة لإنقاذ حياة مريضة بنجران

راشد آل شريه(صدى):

نجح الأطباء بفضل الله في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة بنجران في إنقاذ حياة مريضة تعاني من الآم في أسفل البطن وشحوب وتسارع في نبضات القلب , حيث حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من عدم استقرار في العلامات الحيوية وبعد استكمال الاجراءات الطبية اللازمة لمثل تلك الحالات وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية فقد تبين وجود تجمع دموي شديد داخل تجويف البطن يتطلب تدخل جراحي عاجل.

وأوضحت الصحة في نجران أنه بعد إجراء عملية استكشاف للبطن تبين وجود نزيف شديد مصدره المبيض الأيسر تم التعامل معه من قبل الفريق الطبي بنجاح في إجراء طبي آمن ساهم في إنقاذ حياة المريضة بفضل من الله مع نقل وحدات دم للمريضة لتعويض المفقود نتيجة النزيف.

وقد تم نقل المريضة إلى قسم التنويم وقدمت لها الرعاية الصحية اللازمة حتى تقرر خروجها بعد استقرار وضعها الصحي بشكل تام ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن المستشفى استقبل خلال العام 2017م (48983) مراجع لأقسام العيادات الخارجية، فيما بلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ (131836) مراجع، في حين بلغ عدد المنومين (18892) مريض، وبلغ عدد حالات الولادة (8734)حالة، إضافة إلى إجراء (3778) عملية جراحية، و(31700) فحص مخبري، إلى جانب عمل (27495) فحص اشعاعي.