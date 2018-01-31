ضبط عدد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني, أنه استمراراً للحملات الميدانية المشتركة التي تنفذها الأجهزة الأمنية بمنطقة القصيم ممثلةً بدوريات الأمن والشرطة والمرور ضمن الخطة التنفيذية للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ، التي استهدفت مواقع للعمالة الوافدة في الميادين والطرق الرئيسية والأسواق التجارية، أسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأكد استمرار جهات الضبط المعنية في رصد ومتابعة المخالفين في محافظات ومراكز المنطقة وتطبيق العقوبات بحقهم.