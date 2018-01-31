وزير الحرس الوطني يعقد مؤتمرا صحفيا يستعرض خلاله الاستعدادات لانطلاق الجنادرية (32)

نايف السالم(صدى):

يعقد صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأحد القادم ، مؤتمراً صحفياً في القاعة الرئيسية بوزارة الحرس الوطني بالرياض يستعرض من خلاله الاستعدادات لانطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (32) .

كما سيلقي سموه الضوء على مشاركة دولة ضيف الشرف للمهرجان لهذا العام ، وبرامج النشاط الثقافي للمهرجان ومحاوره ، إضافة إلى النشاطات التراثية التي تحتضنها القرية التراثية بالجنادرية التي ستكون ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (32) .