وزير الحرس الوطني يعقد مؤتمرا صحفيا يستعرض خلاله الاستعدادات لانطلاق الجنادرية (32)
يعقد صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأحد القادم ، مؤتمراً صحفياً في القاعة الرئيسية بوزارة الحرس الوطني بالرياض يستعرض من خلاله الاستعدادات لانطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (32) .
كما سيلقي سموه الضوء على مشاركة دولة ضيف الشرف للمهرجان لهذا العام ، وبرامج النشاط الثقافي للمهرجان ومحاوره ، إضافة إلى النشاطات التراثية التي تحتضنها القرية التراثية بالجنادرية التي ستكون ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (32) .
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