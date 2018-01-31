إصلاحية الدمام الجديدة تخصص عنابر لنزلاء قضايا الديون بامتيازات خاصة

نايف السالم(صدى):

أعلن مدير إصلاحية الدمام العقيد محمد الحبيشي، بدء إصلاحية الدمام الجديدة في تخصيص عنابر خاصة لنزلاء قضايا الديون؛ لمنع اختلاطهم بنزلاء القضايا الجنائية وتقليلًا من اكتسابه ارتباطات إجرامية جديدة.

وأوضح ” الحبيشي ” خلال حلقة نقاش بعنوان ” تعزيز العمل الميداني ” بغرفة الدمام، أنه تم الانتهاء من فرز 80% من سجناء الديون عن سجناء القاضاي الجنائية، شاملًا مناطق المملكة كافة.

وأضاف أنه سيتم ترحيل السجين فور صدور الحكم ضده إلى الإصلاحية التي تتضمن مستشفى وملاعب ومدارس، وأماكن مهيأة وغرفة طعام فاخرة، ما يوفر لنزلاء قضايا الديون امتيازات خاصة تضمن ربطه بالمجتمع الخارجي والزيارات الأسرية والاجتماعية.

كما أشار إلى أن السجون الجديدة ستخصص لمن صدر بحقهم أحكام، على أن تخصص السجون القديمة للموقوفين فقط من لم يصدر بحقهم أحكام.