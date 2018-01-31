استدعاء موديلات حديثة من دراجات سوزوكي النارية

عادل الحربي (صدى):

قالت وزارة الاقتصاد أنه تم اتخاذ قرار مشترك بين شركة اليوسف أوتوسبورت وإدارة حماية المستهلك في الوزارة، ببدء حملة استدعاء لكل الدراجات المستوردة والمتأثرة في الدولة لإجراء الإصلاح اللازم.

كما أطلقت الوزارة حملة استدعاء لعدد غير محدد من دراجات سوزوكي النارية المستوردة GSX-R1000/‏R موديل 2017-2018، لوجود عيب تصنيعي في ناقل الحركة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بحسب التحقيق الذي أجراه قسم الدراجات النارية بشركة سوزوكي قد تفشل عملية النقل بين السرعة الأولى والسرعة الثانية، ما يضع ناقل الحركة في وضع الحياد ويتسبب برفع سرعة دوران المحرك بشكل كبير.

وتلتزم شركة سوزوكي بتغيير كل وحدات التحكم ECM في جميع الدراجات النارية المتأثرة بأخرى جديدة دون تحميل الزبون أي تكلفة.