استخدام 600 مليون دولار من العملات الرقمية في عمليات جرائم

سول(صدى):

أكدت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنه يتم استخدام العملات الرقمية في جرائم وعمليات تداول بطريقة غير مشروعة، حيث اكتشفت جرائم استخدم خلالها هذه العملات بقيمة 594.6 مليون دولار.

وأوضحت إدارة الجمارك الكورية أنت تم شراء 1.7 مليار وون من العملات الرقمية من قبل المستثمرين المحليين، وقاموا بإرسالها إلى شركات شريكة في الخارج عبر محافظ افتراضية، ثم تم تحويلها مرة أخرى إلى عملات تقليدية.

وشددت السلطات الكورية الجنوبية مراقبة استخدام العملات الرقمية في ممارسات مثل التداول غير المشروع أو غسل الأموال والأعمال الإجرامية.