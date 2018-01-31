بالفيديو.. مواطنة تطالب زوجها أن يتزوج عليها.. وتوضح السبب
طالبت مواطنة من منطقة حائل زوجها أن يتزوج عليها، وذلك في مداخلة تلفزيونية لها على الهواء مباشرة، لتتخلص من مضايقات الزوجة الأولى له.
وقالت المواطنة وتدعى أم عبد العزيز إنها تشعر مع زوجها براحة كبيرة، ولديها ولد منه، وأنه يعدل بينها وبين زوجته الأولى في كل الأمور، إلا أن مشكلتها الوحيدة في زوجته الأولى وما تقوم به من مضايقات وسب وشتم له بشكل مستمر.
وطالبت في نهاية مداخلتها من مقدم البرنامج بالدعاء لزوجها أن يتزوج من الثالثة ليتفاعل المذيع مع ويدعو لزوجها بما طلبت، مؤكدة أن إيجابيات التعدد أكبر من سلبياته.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3917 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحليلها الله يكثر من امثالها
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 1 ساعة
يوووهـ ي للطيفك منك
ربآهـ ربآهـ
مصائب قوم عند قوم فوائد
ان كيدهن عظيم
هههههههههههههههههههههههههه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 1 ساعة
يوووهـ ي للطيف منك
ربآهـ ربآهـ
مصائب قوم عند قوم فوائد
ان كيدهن عظيم
هههههههههههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24001 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه هههههههههههههههههه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 1 ساعة
تضحكين محرومة
عارفه انفسكن ان كيدكن عظيم والله
خخخخخخخخخ
ههههههههههههههههههههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2331 ] نشر منذ 59 دقيقة
سياسيه ماشاء الله عليها
تخلي الحرب بين الطرفين -الأولى والثالثه -وهي تقعد في الوسط
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1111 ] نشر منذ 58 دقيقة
مجنونه وربي 😏وكمان زعلانه عليه من الاولى ماتسبب له من مضايقات هذا حب ..ويلا غيره ..ويلا وشو …
اجل خليه ياخذ الثالثه ويسحب ع الاثنين
الله كريم بس
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6501 ] نشر منذ 42 دقيقة
لو تزوج الثالثة بيصيرون عليك علتين ماهو حل أنت رضيتي تكونين زوجةثانية تحملي ما يجيك هذا هو التعدد وسلبياته مشاكل بمشاكل
قوقاز[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 42 دقيقة
ومن يبغاكي ولا يبغى جوزك طول الوقت تسبي وتشتمي وساكت يعني في عله وتبغي تبلى بنات الناس بي
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 21 دقيقة
مسكين والله مسكين من يحتقر
كيد النساء مسكين كل المسكنه والله
كلمات اعجبتني وبقوة 😏😏
لا تحتقر كيد الضعيف , فربما ماتت الأفاعي من سم العقارب. الفيلسوف الفبلسوف الداهية – توماس كارليل