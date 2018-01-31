بالفيديو.. مواطنة تطالب زوجها أن يتزوج عليها.. وتوضح السبب

علي العنزي(صدى):

طالبت مواطنة من منطقة حائل زوجها أن يتزوج عليها، وذلك في مداخلة تلفزيونية لها على الهواء مباشرة، لتتخلص من مضايقات الزوجة الأولى له.

وقالت المواطنة وتدعى أم عبد العزيز إنها تشعر مع زوجها براحة كبيرة، ولديها ولد منه، وأنه يعدل بينها وبين زوجته الأولى في كل الأمور، إلا أن مشكلتها الوحيدة في زوجته الأولى وما تقوم به من مضايقات وسب وشتم له بشكل مستمر.

وطالبت في نهاية مداخلتها من مقدم البرنامج بالدعاء لزوجها أن يتزوج من الثالثة ليتفاعل المذيع مع ويدعو لزوجها بما طلبت، مؤكدة أن إيجابيات التعدد أكبر من سلبياته.