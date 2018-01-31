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  3. بالفيديو.. مواطنة تطالب زوجها أن يتزوج عليها.. وتوضح السبب

بالفيديو.. مواطنة تطالب زوجها أن يتزوج عليها.. وتوضح السبب

بالفيديو.. مواطنة تطالب زوجها أن يتزوج عليها.. وتوضح السبب
علي العنزي(صدى):

طالبت مواطنة من منطقة حائل زوجها أن يتزوج عليها، وذلك في مداخلة تلفزيونية لها على الهواء مباشرة، لتتخلص من مضايقات الزوجة الأولى له.

وقالت المواطنة وتدعى أم عبد العزيز إنها تشعر مع زوجها براحة كبيرة، ولديها ولد منه، وأنه يعدل بينها وبين زوجته الأولى في كل الأمور، إلا أن مشكلتها الوحيدة في زوجته الأولى وما تقوم به من مضايقات وسب وشتم له بشكل مستمر.

وطالبت في نهاية مداخلتها من مقدم البرنامج بالدعاء لزوجها أن يتزوج من الثالثة ليتفاعل المذيع مع ويدعو لزوجها بما طلبت، مؤكدة أن إيجابيات التعدد أكبر من سلبياته.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 1 ساعة

يوووهـ ي للطيفك منك
ربآهـ ربآهـ
مصائب قوم عند قوم فوائد
ان كيدهن عظيم
هههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 1 ساعة

يوووهـ ي للطيف منك
ربآهـ ربآهـ
مصائب قوم عند قوم فوائد
ان كيدهن عظيم
هههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 2331 ] نشر منذ 59 دقيقة

سياسيه ماشاء الله عليها
تخلي الحرب بين الطرفين -الأولى والثالثه -وهي تقعد في الوسط

[ عدد التعليقات: 1111 ] نشر منذ 58 دقيقة

مجنونه وربي 😏وكمان زعلانه عليه من الاولى ماتسبب له من مضايقات هذا حب ..ويلا غيره ..ويلا وشو …
اجل خليه ياخذ الثالثه ويسحب ع الاثنين
الله كريم بس

[ عدد التعليقات: 6501 ] نشر منذ 42 دقيقة

لو تزوج الثالثة بيصيرون عليك علتين ماهو حل أنت رضيتي تكونين زوجةثانية تحملي ما يجيك هذا هو التعدد وسلبياته مشاكل بمشاكل

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 42 دقيقة

ومن يبغاكي ولا يبغى جوزك طول الوقت تسبي وتشتمي وساكت يعني في عله وتبغي تبلى بنات الناس بي

[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 21 دقيقة

مسكين والله مسكين من يحتقر
كيد النساء مسكين كل المسكنه والله

كلمات اعجبتني وبقوة 😏😏
لا تحتقر كيد الضعيف , فربما ماتت الأفاعي من سم العقارب. الفيلسوف الفبلسوف الداهية – توماس كارليل

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