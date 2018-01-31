بالصور.. بدء جلسات اليوم الثاني لمنتدى أعمال التطوع بالرياض

حمود العنزي(صدى):

أعلن الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن بدء جلسات اليوم الثاني لمنتدى أعمال التطوع المقام بالرياض، تحت رعاية وزير الداخلية، معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني.

وأضاف الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” الجلسة الأولى بعنوان ” فعالية التقنيات الحديثة في تعزيز العمل التطوعي ” برئاسة الدكتور عبدالعزيز السدحان عضو مجلس إدارة جمعية الحاسب الخيرية.

وأشار إلى أن المتحدثون للجلسة هم المهندس عبدالرحمن المطيري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية، والمهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل سابقًا.

بالإضافة إلى المهندس أسامة الخالدي مدير القنوات الرقمية في قطاع خدمات المشتركين بشركة الكهرباء، والعقيد الدكتور يحيى الغامدي مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات.