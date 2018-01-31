رئيس هيئة الإحصاء: هناك معايير عدة لإنتاج المنتجات الجديدة

عادل الحربي(صدى):

صرَّح رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد التخيفي، بأن هناك عدد من المعايير لإنتاج المنتجات الجديدة، وهي: اجتماعية واقتصادية وبيئية وثقافية.

وأضاف ” التخيفي ” ، أن المنتج الإحصائي يسد متطلبات محلية، أو إقليمية أو دولية، مشيراً إلى أن تحسين المنتج الإحصائي يتطلب إضافات أو تعديلات تلبي احتياجات قائمة ليعكس مخرجات جديدة تدعم صانعي السياسات ومتخذي القرار.

وتخضع المنتجات الإحصائية إلى مرحلة التصميم والتجريب؛ للتأكد من من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي كافة المتطلبات، ومن ثم مرحلة الإطلاق والتحسين المستمر.

وأكد أنه لا يوجد انسجام بين بيانات مسوح الهيئة والسجلات الإدارية، موضحاً أن الهيئة ستعمل مع كافة الأجهزة الحكومية لتحسين آليات المسح، في الفترة المقبلة.