” عبد العزيز الفايز ” يؤكد على متانة العلاقات بين المملكة والكويت

خالد الظفيري(صدى):

شدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الدكتور عبد العزيز الفايز، على متانة العلاقات التاريخية المتميزة بين المملكة والكويت، في عهود حكام الدولتين الشقيقتين الذين تعاقبوا على سدة الحكم فيهما؛ وصولاً إلى عهدَي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشار ” الفايز ” إلى أن هذه العلاقات تزداد وثوقاً يوماً بعد يوم، حتى أصبحت مثالاً يُحتذى به في العلاقات بين الدول، مهنئًا دولة الكويت بمرور 57 عاماً على الاستقلال و27 عاماً على ملحمة التحرير و12 عاماً على تولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد؛ مقاليد الحكم.

وأضاف: ” أن مرور 57 عاماً على استقلال الكويت، يذكرنا بجهود الأجيال المتعاقبة من الكويتيين، حكامًا ومواطنين في ترسيخ دعائم الكيان الكويتي، الذي أصبح دولة لها مكانتها المرموقة إقليمياً ودولياً ” .

وتقدم في ختام حديثه بالتهنئة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد؛ وإلى ولي عهده الشيخ نواف الأحمد؛ والشيخ جابر المبارك؛ رئيس مجلس الوزراء، وإلى آل الصباح الكرام، والشعب الكويتي الشقيق، بحلول هذه المناسبات الوطنية المجيدة.