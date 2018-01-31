4 أسباب لترك الموظفين الموهوبين وظائفهم.. و4 أخرى تبقيهم

علي القحطاني (صدى):

كشف تقرير عالمي، أن هناك أربعة أسباب تجعل الموظفون الموهوبون يتركون وظائفهم، كما أن هناك أربعة خطوات تبقيهم في الوظائف.

وأشار التقرير، إلى أن أسباب ترك الوظائف، ترجع إلى أن لديهم توقعات عالية حيال جهات عملهم المستقبلية، كما يمكن أن يكون أمامهم فرصاً اكثر، إضافة إلى أنهم يبحثون عن مساحة أفضل ليطوروا مهاراتهم، ورغبتهم في الذهاب إلى مكان يقدرمواهبهم.

وأوضح التقرير أن خطوات الإبقاء عليهم، هي: المشاركة والتفاعل المناسبين لأدوارهم في العمل، والثبات في العمل ليطوروا مهاراتهم، وتلبية احتياجاتهم النفسية الأساسية، وتوفير لهم مساحة أفضل ليطوروا مهاراتهم.