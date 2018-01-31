أبرزها الخروج لمدة يوم.. امتيازات يحصل عليها المساجين

نايف السالم(صدى):

أكد العقيد محمد بن مشهور، مدير إدارة التأهيل والإصلاح والعلاقات والإعلام بسجون الشرقية، أن هناك عدد من الامتيازات التي تقدم إلى نزلاء السجون.

وأشار ” مشهور ” ، أن النزيل قد يمنع من هذه الامتيازات، في حال قام باتركاب مخالفات، او الدخول في مشاجرات، او مخالفة الأوامر، أو حيازة الممنوعات.

وأضاف أن هذه الامتيازات، تشمل خروج السجين المتزوج من السجن لمدة 24 ساعة بكفالة حضورية أو غرامية؛ للاجتماع مع أسرته، موضحاً أنها لا تعطى للذين يقضون فترات حكم طويلة، أو لذوي الملاحظات السلوكية السلبية ومتهمي قضايا القتل.

ولفت إلى أنه يتم إتاحة الخلوة الشرعية داخل البيوت الجاهزة بالسجون لجميع المساجين، إضافة إلى تعليم غير الدارسين الذين التحق العديد منهم بمراحل التعليم.