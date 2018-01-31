” التعاونية للتأمين ” تعين مراجع اكتواري مستقل للتحقق من قيمة الاحتياطات الفنية

عادل الحربي(صدى):

استلمت الشركة التعاونية الرائدة في مجال التأمين في المملكة، أمس، توصية الخبير الاكتواري بزيادة الاحتياطات الفنية لها؛ لمواجهة المطالبات المحتملة.

وأوضحت الشركة أن اعتماد هذه التوصية قد يكون له أثر سلبي على نتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، دون التأثير على قوة ومتانة المركز المالي او التدفقات النقدية للشركة للعام المالي 2017.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتعيين مراجع اكتواري مستقل للتحقق من قيمة الاحتياطات الفنية الواجب اعتمادها والأثر المالي لها وتوضيحه في إعلان النتائج للسنة المالية المنتهية فور الانتهاء من تدقيقها واعتمادها.