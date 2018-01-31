” الأمر بالمعروف ” تفتتح البرنامج التوعوي ” تعظيم قدر الصلاة ” بوادي الفرع

عادل الحربي(صدى):

افتتح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان المطوع، البرنامج التوعوي ( تعظيم قدر الصلاة ) والذي تنظمه إدارة التوعية والتوجيه بهيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة.

وقال “المطوع” في كلمته الافتتاحية، إن الصلاة هي الركن الأساسي في الدين الاسلامي وآخر ما أوصى به نبي الأمة قبل وفاته ، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والجهات الحكومية في التوعية وتوجيه المجتمع وخاصة الشباب بالاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة؛ وذلك من خلال الكلمات الوعظية التي يقوم بهاء منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة في المساجد والدوائر الحكومية والمدارس ضمن البرنامج التوعوي تعظيم قدر الصلاة .

ويستهدف البرنامج كافة شرائح المجتمع، وتم الافتتاح بحضور محافظ وادي الفرع الدكتور/ عبد المحسن المقذلي ومدراء الجهات الحكومية بالمحافظة .