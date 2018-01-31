احتراق جثتي شقيقتين بحادث في القنفذة

أبها(صدى):

قال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري، إن غرفة العمليات تلقت، أمس الثلاثاء، بلاغًا يفيد بوقوع حادثة مرورية، حيث تحركت الفرقة الإسعافية من مركز إسعاف محافظة البرك للموقع، واتضح اصطدام مركبة من طراز كورولا بأحد أعمدة الإنارة.

وأضاف ” الشهري ” ، أن الحادث نتج عنه إصابة قائد المركبة الذي تم نقله عن طريق المواطنين وقت وقوع الحادثة قبل وصول الفرقة، بينما حالتان كانتا داخل المركبة والنيران تشتعل فيها،وتعامل رجال الدفاع المدني مع الحريق لإخماده.

وأشار الشهري إلى أن الجثتين المتفحمتين لشقيقتين إحداهما تبلغ من العمر 25 عاما والأخرى 28 عاما، لافتًا إلى أن الدفاع المدني وفرقة إسعاف البرك استخراجهما، وتم التعامل معهما من قبل الفرقة الإسعافية ونقلهما إلى مستشفى جنوب القنفذة.